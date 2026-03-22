Talijan osvojio Challenger u Zadru, na putu do naslova porazio je dvojicu Hrvata

(AP Photo/Jason DeCrow) via Guliver Image

Talijan Stefano Travaglia pobjednik je šestog izdanja ATP Challengera Zadar Open, koji je u nedjelju završen u Petrčanima.

U odlučujućem dvoboju za naslov odigrana su samo tri gema – Travaglia je napravio break za vodstvo 2:1, a onda je njegov suparnik, Francuz Arthur Gea, predao zbog ozljede aduktora desne noge.

Travaglia, koji je 2021. bio 60. na pojedinačnoj ATP listi (turnir je započeo kao 161.) je sada na sedam osvojenih naslova na turnirima ovog ranga. Ove sezone, do dolaska u Petrčane, najbolji rezultati su mu bili jedan plasman u polufinale i jedan u četvrtfinale.

Ovo je već treći put da je neki Talijan pobjednik u Petrčanima, jer su ranije pobjednici bili Flavio Cobolli (2022.) i Alessandro Giannessi (2023.). Preostala izdanja turnira osvajali su Srbin Nikola Milojević (2021.), Slovak Jozef Kovalík (2024.) i naš Borna Ćorić (2025.).

Na putu do naslova Travaglia nije izgubio nijedan set, a bio je koban i za dvojicu hrvatskih igrača – u prvom kolu svladao je Milija Poljička, a u polufinalu Mateja Dodiga.