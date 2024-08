Srpski tenisač: Srbe ne zanima tenis, zanima ih Đoković

Podijeli :

xPeterxDovganx via Guliver

Dušan Lajović poražen je u prvom kolu US Opena gdje je bolji od njega s rezultatom 6:3, 3:6, 6:3, 6:1 bio Daniil Medvedev.

Srpski je tenisač nakon meča razgovarao s kolegama sa srpskog Sport Kluba. Komentirao je svoju igru protiv Medvedeva, ali i Novaka Đokovića.

“Odigrao sam dobro, težak meč. Taktički mislim da je bio potpuno zanimljiv dvoboj, uspio sam promijeniti ritam, odigrati servis volej u trenucima kada je to trebalo, a s druge strane je u nekoliko navrata prišao na riternu, što inače ne voli raditi. Davao je taktički odgovor s druge strane i iskreno, zato je ovdje tako dobar.

Uspijeva “ugušiti” protivnika, natjera te da udariš u zid, da imaš osjećaj da moraš više igrati s loptom, da uvijek moraš naći bolji kut, pogoditi bliže crti, sve to te tjera da uzmeš više. rizicima. Statistički smo bili relativno slični, samo što je on puno bolje servirao, imao je više poena osvojenih na prvi servis. On je u bitnim trenucima uspio izaći iz servisa, a ja nisam i to je sve”, rekao je.

U beogradskoj će se Areni od 3. do 9. studenog igrati ATP turnir, ali je upitno kakva će biti posjećenost obzirom da je Novak Đoković najavio da neće igrati.

“Ne mislim da su Srbi ljubitelji tenisa, mislim da su ljubitelji iskustva pobjede s Noletom i poraza itd. Vjerojatno ima dublju pozadinu“, rekao je Lajović i dodao:

“S druge strane, kada idete na male turnire u Italiju, Francusku ili Španjolsku, njima je to u krvi, to im je društveni događaj, tamo se okupljaju i to je mjesto gdje provode vrijeme gledajući tenis bilo da ima domaćih igrača ili ne . Ovdje se to ne događa, ali bilo bi lijepo da se promijeni. Ovisi tko će igrati od ostalih stranih igrača, ali vidjeli smo na tribinama u Beogradu da publiku ne zanima nitko tko nije Novak ili Top 3, a takvog je nerealno gledati u Beogradu na turniru iz serija 250. Daj Bože da pogriješim i da tribine budu pune”.