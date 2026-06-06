Splićanin porazio jednog od najvećih njemačkih talenata i izborio finale Challengera

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RobertaxCorradin IPAxSport via Guliver

U polufinalu ATP Challengera u Heilbronnu Luka Mikrut imao je teškog protivnika pred sobom. Igrao je protiv jednog od najvećih njemačkih talenata, no Diega Deduru Palomera svladao je s 2-0 u setovima.

Prvi set bio je prepun breakova, a na kraju je Mikrut bio taj koji je napravio jedan više. Poveo je Splićanin s 3:0 da bi se Dedura Palomero primaknuo na 3:2. Potom Mikrut bježi na 5:2, ali onda stižu problemi i na drugom servisu za set spašava dvije break lopte prije zaključivanja seta sa 6:4.

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U drugoj dionici gledali smo suprotnu situaciju, barem što se breakova tiče. Obojica su čuvala svoje servise sve do 4:4 kada Mikrut oduzima servis 18-godišnjem Nijemcu koji je u tom gemu zaradio i dvije opomene.

Nakon toga je Splićanin odservirao za pobjedu od 6:4, 6:4 i prolazak u prvo finale u 2026. godini. Tamo će igrati protiv Amerikanca Emilija Nave koji se nalazi na 94. poziciji ATP ljestvice.

Mikrut kasnije lovi i finale parova gdje mu je partner Osječanin Matej Dodig.