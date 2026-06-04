Splićanin izborio četvrtfinale Challengera u Njemačkoj: Prvi put je povezao dvije pobjede nakon ozljede

Nakon što je uspon Luke Mikruta u ožujku zaustavila ozljeda, Splićanin je napokon stigao na svoju dobru razinu. Na ATP Challengeru u Heilbronnu je u prvom kolu svladao Alexa Martija Pujolrasa da bi u drugom kolu bio bolji od Britanca Jana Choinskog.
Mikrut je tako režirao svojevrsnu osvetu jer ga je Choinski lani u Valenciji svladao u finalu s 2-1 u setovima. Ovaj put je Splićanin bio na razini te je sa 6:3, 6:3 upisao svoju drugu uzastopnu pobjedu.
Prvi je to put nakon ozljede ruke u ožujku da je Mikrut povezao dvije pobjede. U Zagrebu je u svibnju upisao povratničku pobjedu da bi zatim, uz ponovne probleme s ozljedom, upisao poraz u prvom kolu kvalifikacija za Roland Garros.
Sada se čini kako je uspio pronaći ritam te je izborio četvrtfinale u Njemačkoj. Za prolazak u polufinale igrat će protiv pobjednika meča između Max Hansa Rehberga i Marvina Mollera.
Kasnije tijekom dana Mikrut će igrati u četvrtfinalu parova gdje mu je partner sunarodnjak Matej Dodig.
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