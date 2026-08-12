Španjolski tinejdžer protiv Amerikanca za mjesto u finalu ATP Montreala

Španjolski tinejdžer Rafael Jodar i 25-godišnji Amerikanac Brandon Nakashima borit će se u Montrealu za plasman u svoje prvo finale na turnirima iz Masters 1000 serije, nakon što su u utorak obojica po prvi put ušli u polufinala na najvišoj razini natjecanja na ATP Touru.
Nakashima (ATP – 31.) je za 77 minuta pobijedio Talijana Luciana Darderija sa 6-2, 6-3, a potom je Jodar (ATP – 15.) sa 7-6 (5), 6-3 bio bolji od Francuza Arthura Filsa (ATP – 24.).
Jodar i Nakashima će u polufinalu kanadskog Mastersa odigrati svoj prvi međusobni dvoboj na ATP Touru.
Drugi polufinalni par će biti poznat nakon preostalih noćašnjih četvrtfinalnih dvoboja između Španjolca Daniela Meride i Amerikanca Learnera Tiena te Čeha Jakuba Menšika i Amerikanca Bena Sheltona, koji brani prošlogodišnji naslov s kanadskog Mastersa osvojen u Torontu.
ATP 1000 Montreal – četvrtfinale
Rafael Jodar (Špa/20) – Arthur Fils (Fra/18) 7-6 (5), 6-3
Brandon Nakashima (SAD/28) – Luciano Darderi (Ita/19) 6-2, 6-3
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