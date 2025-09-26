Španjolci otkrivaju stanje Alcarazove ozljede, nastavak u Tokiju upitan

Daljnje sudjelovanje Carlosa Alcaraza na turniru serije 500 u Tokiju je upitno zbog ozljede zadobivene u prvom kolu. Prema pisanju Marce, Alcaraz se probudio s bolovima u gležnju te je odlučio ne trenirati i vidjeti hoće li biti spreman za subotnji meč. Organizatori su ga stavili u zadnji termin dana kako bi mu dali više vremena za oporavak.

Ozljeda se dogodila u meču protiv Sebastiana Baeza, a u drugom ga meču čeka Belgijanac Zizou Bergs.