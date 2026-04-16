Španjolci nadigrali Mektića i Krajiceka na domaćem tlu u Barceloni

ATP 16. tra 2026
LatinxSportxImages via Guliver

Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije se s Amerikancem Austinom Krajicekom uspio plasirati u četvrtfinale parova na ATP turniru u Barceloni, bolji od njih bili su domaći predstavnici Daniel Rincon i Oriol Roca Batalla sa 7-6 (5), 7-6 (2).

Nakon osvajanja turnira u Delray Beachu prije dva mjeseca, Mektić i Krajicek u sljedećih šest turnira ostali su na samo tri pobjede.

Kasnije u Barceloni igrat će i Mate Pavić koji će sa Salvadorcem Marcelom Arevalom igrati protiv Francuza Pierre-Huguesa Herberta i Talijana Andree Vavassorija.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

