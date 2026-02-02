Skok za Čilića na ATP listi, Đoković opet treći reket svijeta

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Plasmanom u treće kolo Australian Opena najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je za devet mjesta na najnovijoj ATP listi i sada je 61. igrač svijeta.

Napredak je zabilježio i Dino Prižmić, koji je skočio za šest pozicija, te je na 121. mjestu. Borna Ćorić je sedam mjesta niže, na 130. poziciji, a Luka Mikrut je nazadovao za jedno mjesto i sada je 164. Matej Dodig je ostao na 235. mjestu.

Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz osvajanjem Australian Opena povećao je svoju prednost u odnosu na Talijana Jannika Sinnera, koji zaostaje 3350 bodova. Na treće mjesto probio se je finalist prvog Grand Slam turnira sezone Srbin Novak Đoković, a Nijemac Alexander Zverev pao je na četvrtu poziciju.

ATP lista:

1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 13.650 bodova

2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 10.300

3. (4.) Novak Đoković (Srb) 5280

4. (3.) Alexander Zverev (Nje) 4605

5. (5.) Lorenzo Musetti (Ita) 4405

6. (6.) Alex De Minaur (Aus) 4080

7. (9.) Taylor Fritz (SAD) 3940

8. (8.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3725

9. (7.) Ben Shelton (SAD) 3600

10. (10.) Aleksander Bublik (Kaz) 3235

61. (70) MARIN ČILIĆ (HRV) 890

121. (127) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 507

130. (123) BORNA ĆORIĆ (HRV) 488

164. (163) LUKA MIKRUT (HRV) 361

235. (235) MATEJ DODIG (HRV) 244