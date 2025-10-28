SKener: Uspon Fonsece mogao bi u potpunosti promijeniti tenis

Podijeli :

Prošlog tjedna odigran je ATP 500 turnir u Baselu, a pobjednik je ipak bio pomalo neočekivan. 19-godišnji Joao Fonseca je odigrao sjajan tjedan u švicarskom gradu te je uz 4 pobjeede i jednu predaju bez borbe došao do svoje najveće titule u karijeri te je ujedno ispisao i povijest svoje zemlje kao prvi Brazila koji je osvojio turnir iz serije 500.

Iako je Fonseca već neko vrijeme “predodređen” za sami vrh tenisa, ponekad se činilo da malo kaska za drugima ili da prečesto ispada u ranim fazama turnira. I jedno i drugo je točno jer, prije svega, Brazilac ima samo 19 godina te samo rijetki uspiju tako mladi pronaći pravu konstantu. Čak ni Jannik Sinner i Carlos Alcaraz u njegovim godinama nisu bili ono što sada jesu.

Ono što se znalo primijetiti kod Fonsece je da je ove sezone prijavljivao malo turnira što se zapravo na njegovom rankingu nije osjetilo. Redovno je u svaki novi tjedan ulazio s najboljim rankingom karijere, ali nešto je tu nedostajalo kako bi se mogao opravdati taj hype koji se pojavio u veljači 2024. godine kada je s dvije pobjede u svom Rio de Janeiru izborio četvrtfinale 500-tice.

Taj turnir u Brazilu tenisu je predstavio zvijezdu u nastajanju. Vidjeli smo tenisača koji ima sve sastojke da uspije u modernom tenisu. Sa samo 17-godina Fonseca je imao dobro razvijen prvi servis, nevjerojatan forehand, raznovrsan stil igre koji je zbog učestalih kratkih lopti podsjetio na Alcaraza te nevjerojatnu motoričnost. Jedino što mu je nedostajalo u tom trenutku je izdržljivost, a to je došlo na naplatu protiv Mariana Navonea u četvrtfinalu Rio de Janeira.

Unatoč porazu, rijetki su mogli sumnjati u njegov uspon u sljedećim mjesecima. Neko vrijeme se pričalo kako bi Fonseca umjesto odlaska u profesionalne vode mogao odabrati koledž. Srećom po njega, a i za tenis, njegovi roditelji su ga odgovorili od toga, odnosno dali su mu vjeru u njegove teniske sposobnosti da odabere profesionalni put. To mu se na kraju višestruko isplatilo. Mladi Brazilac je koncem 2024. osvojio NextGen Finals u Jeddahu da bi potom na početku 2025. debitirao TOP 10 pobjedom na Australian Openu.

No, da ne duljim više o njegovoj igri o kojoj mogu pričati danima, vrijeme je da prijeđem na poantu ovog teksta. Ono što je specijalno kod Joaa Fonsece nije nužno vezano uz njega, nego uz zemlju iz koje dolazi. Svi znamo kako su Južnoamerikanci, među kojima su i Brazilci, izrazito strastveni navijači te da im je nebitno koji je sport u pitanju ako je njihov predstavnik u akciji.

Tako ih ne sprječavaju pravila i bonton tenisa. Neće Brazilci poene svojih miljenika proslavljati s pljeskom i ponekim uzvikom, nego će oni to napraviti na “nogometni” način. Mečevi u Rio de Janeiru, posebno pobjede Fonsece u 2024. godini, popraćeni su pjesmom s tribina, uzvicima između dva servisa protivnika, zvižducima i brojnim drugim načinima koji nisu toliko prihvaćeni u svijetu tenisa.

Međutim, meni kao velikom ljubitelju tenisa takva atmosfera ne smeta, a nije problem ni većini južnoameričkih tenisača. Čak je i Fonseca izjavio kako ga nije smetalo što su navijači vikali prije servisa te da jednostavno morate igrati kroz buku. Osobno mi je ta južnoamerička turneja, od Buenos Airesa preko Rio de Janeira do Santiaga pa donekle i Acapulca, najdraži dio sezone. ATP dugi niz godina planira taj dio izbaciti ili barem smanjiti kako bi se fokus prebacio na azijski dio, ponajviše na Arapski poluotok.

No, ako Fonseca, tenisač iz sedme najmnogoljudnije zemlje na svijetu ostvari svoj potencijal, a to je po meni broj 1 na ATP ljestvici, onda bi se stvari mogle promijeniti. Tada bi čelnici tenisa mogli okrenuti priču i fokus usmjeriti na Brazil i Južnu Ameriku. Ono što je još značajno je Fonsecina popularnost izvan Brazila. Za to je djelomično zaslužan i najpopularniji tenisač svih vremena Roger Federer čija je robna marka On Cloud sponzor Fonseci.

Uz to, mladi Brazilac je više puta naglasio kako mu je Federer najveći idol. Fonseca tako ima savršen spoj za podizanje tenisa na neku novu, još nedohvaćenu razinu.

Da, Brazil je imao Gustava “Gugu” Kuertena, no ovaj mladić bi mogao nadmašiti sve što je popularni Guga ostvario u svojoj karijeri. Fonseca ima potencijal osvajati brojne Grand Slamove, prekinuti trenutačnu dominaciju Sinnera i Alcaraza i okrenuti teniski svijet naglavačke. Vjerujem da oni koji su ga gledali ne mogu dočekati njegov sljedeći meč. Za one koji ne znaju za Fonsecu imam savjet – upalite neki njegov meč, obećajem da nećete požaliti.

