Sjajni Splićanin izborio četvrtfinale Challengera na Tenerifama

xRobertaxCorradin/IPAxSportx/xipa-agency.netx/xx IPA_63682981 IPA_Agency_IPA63682981 via Guliver Image

U drugom kolu ATP Challengera koji se igra na Kanarskom otočju (Tenerife) Luka Mikrut je upisao pobjedu protiv britanskog tenisača Gilesa Husseyja. Splitski tenisač ponovno je, kao i u prvom kolu, morao igrati tri seta te je pobjedu ostvario s 2-1 u setovima.

Dobro je Splićanin otvorio meč te je rano odjurio na 4:1, a ubrzo i na 5:2. Tada su ipak krenuli problemi jer se Hussey s dva uzastopna gema vratio na 5:4 te je imao i servis za poravnanje. Ipak, Mikrut je uspio napraviti novi break iskoristivši svoju šestu set-loptu za 6:4.

Nije taj break Mikrutu pomogao za bolju igru u drugoj dionici jer je Hussey rano napravio break. Do kraja seta je Mikrut konstantno prijetio, ali nije se uspio vratiti i Britanac je sa 6:4 odveo meč u set odluke.

Srećom po Mikruta, to ga nije pokolebalo i tamo je rano poveo s 3:0. Splitski tenisač nakon toga ništa nije prepuštao slučaju te je kod 4:1 napravio novi break koji je ubrzo i potvrdio za pobjedu od 6:4, 4:6, 6:1. Tako se plasirao u četvrtfinale gdje će igrati protiv sedmog nositelja Pabla Llamasa Ruiza.

Nije Mikrut bio jedini hrvatski predstavnik na teniskim turnirima. U Sharm El Sheikhu su nastupali Emanuel Ivanišević i Mili Poljičak. Sin Goran Ivaniševića upisao je poraz od Japanca Yue Take (6:2, 6:4) dok je Poljičak bio bolji od mladog Švicarca Nikole Đosića (6:4, 6:3). Aktivan je na sjeveru Afrike bio i Josip Šimundža. On je igrao na ITF turniru u Monastiru te je u prvom kolu svladao Pietra Marina (6:3, 7:5).

U drugom kolu turnira u Egiptu Poljičak će igrati protiv Rusa Daniela Hazimea dok će u Tunisu Šimundža s 17-godišnjim Latvijcem Rihardsa Neimanisa.