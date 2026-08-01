Sjajni Poljičak u finalu San Marina, u nedjelju igra za najveći trofej i najbolji renking karijere

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Kacper Staniec NEWSPIX.PL via Guliver Images

Mladi hrvatski tenisač Mili Poljičak u nedjelju će imati priliku osvojiti drugi Challenger u karijeri.

Poljičak (22) je nastavio sjajan tjedan na Challengeru u San Marinu pobjedom u polufinalu protiv Juana Pabla Varillasa iz Perua 7:5, 6:4.

U okršaju dvojice tenisača koja su prošla kvalifikacije splitski je tenisač realizirao četiri “break” lopte od 13, a Varillas obje koje je imao. U prvom setu Poljičak je preokrenuo zaostatak 5:3, a u drugom 3:1.

Poljičak, koji je ranije tijekom tjedna svladao renomirane igrače poput Müllera i Basilašvilija, tako se plasirao u četvrto Challenger finale karijere. Prva dva je izgubio – u Zagrebu 2022. i Targu Muresu 2025. – a treće dobio, ovog proljeća u rodnom Splitu.

No, turnir u San Marinu ima kategoriju 125, a splitski 50 što bi Poljičku značilo i najveći trofej karijere.

U finalu će Mili igrati protiv boljeg iz dvoboja Facundo Diaz Acosta (Argentina, prvi nositelj) – Vilius Gaubas (Litva, treći nositelj).

Samim ulaskom u finale Poljičak je osigurao napredak u poretku s 352. mjesta na otprilike 259., a naslov bi ga doveo na 203., što bi mu bio najbolji renking karijere.