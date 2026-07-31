Sjajni Mili Poljičak srušio nekadašnjeg TOP 50 igrača i izborio polufinale Challegera

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Foto: Luka Mladinić / Split Open

Mili Poljičak ovoga tjedna nastupa na ATP Challengeru u San Marinu gdje je u pojedinačnoj konkurenciji trebao proći kvalifikacije. Nakon toga je upisao još dvije pobjede te je u petak igrao svoj četvrtfinalni susret protiv Francuza Alexandrea Mullera, nekadašnjeg 38. igrača svijeta. Njega je nakon velike drame Poljičak porazio s 2-1 u setovima.

U prvom setu je Splićanin do breaka stigao kod 2:2 te je tu prednost čuvao sve do servisa za set kod 5:4. Međutim, Poljičak tada ne igra dobar gem i Muller se breakom vraća u set. Već u sljedećem gemu Splićanin je mogao napraviti novi break, no to se nije dogodilo i Muller je poveo sa 6:5.

Nije se Poljičak tada raspao nego je brzo poravnao na 6:6, odveo set u tie-break gdje je bio znatno bolji. Uz samo tri izgubljena poena došao je do seta i važne prednosti od 1-0 u setovima.

Na početku drugog seta Francuz je stigao do breaka koji ipak nije uspio potvrditi te je Poljičak ekpresno poravnao na 1:1. Nakon toga nije bilo breakova i set je ponovno odlučen u “trinaestoj igri”. Ovaj put je Muller ipak bio bolji te je sa 7-4 odveo meč u set odluke.

Tamo breakova nije bilo sve do 5:5 kada Poljičak napokon slama servis Mullera te ubrzo zatim na svom servisu zaključuje meč za veliku pobjedu od 7:6(3), 6:7(4), 7:5.

Izborio je tako polufinale gdje će igrati protiv Juana Pabla Varillasa te je na ljestvici uživo skočio među 300 najboljih tenisača svijeta. Kasnije će Poljičak sa Stefanom Latinovićem igrati u polufinalu parova.