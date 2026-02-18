Sjajni Gojo izborio četvrtfinale Challengera u Meksiku

Podijeli :

xkolbert-press GeosvanyxCafassox via Guliver Image

U drugom kolu ATP Challengera u Meksiku Borna Gojo iskoristio je povoljan ždrijeb te je slavio protiv Bena Jonesa. Osvojio je Splićanin prvi set sa 6:3, a onda mu je kod rezultata 4:2 Britanac predao.

Gojo je do važne prednosti breaka u prvom setu stigao kod vodstva 2:1, a do kraja seta nije dopustio Britancu Jonesupriliku za povratak te je sa 6:3 došao na korak od četvrtfinala.

U drugom setu je Splićanin još ranije došao do breaka, već u prvom gemu. Poveo je potom Gojo s 4:2 da bi tada Jones predao susret.

Tako je Gojo izborio četvrtfinale na ATP Challengeru u Metepecu te je nastavio lov na kvalifikacije Roland Garrosa. Trenutačno je na ljestvici uživo na 229. mjestu što bi moglo biti dovoljno za kvalifikacije drugog Grand Slama sezone, no do svibnja ima itekako puno vremena za poboljšati plasman.

U četvrtfinalu u Meksiku Gojo može igrati protiv Australca hrvatskih korijena Bernarda Tomića koji u drugom kolu igra protiv Nizozemca Gijsa Brouwera.