Sinner u tri seta svladao Đokovića i izborio finale s Alcarazom

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Talijan Jannik Sinner, najbolji tenisač na svijetu, igrat će u nedjeljnom finalu Roland Garrosa protiv Španjolca Carlosa Alcaraza nakon polufinalne pobjede protiv Novaka Đokovića od 6-4, 7-5, 7-6(3).

Skoro tri i pol sata trajala je velika borba Sinnera i Đokovića u kojoj je Talijan konstantno bio za mali korak ispred. Bio je ovo njihov deveti međusobni meč i sada Sinner vodi 5-4, a ujedno je dobio posljednja četiri međusobna dvoboja u nizu.

Od prvog poena Sinner je bio na vrlo visokoj razini. Potpuno fokusiran, precizan i žestok, uz vrlo malo pogrešaka. U prvom setu 38-godišnji Đoković se držao u kontaktu s Talijanom koliko je mogao, ali je kod 2-2 izgubio gem na svoj početni udarac i taj je trenutak prelomio prvi set.

Pred kraj prve dionice se vidjelo da je Đoković pojačao svoju igru. Bio je sve bolji i ustrajniji u izmjenama s gotovo nepogrešivim Sinnerom koji je fantastično reagirao i na svaku promjenu ritma svog suparnika.

U drugom setu nije bilo breaka do 3-3 kada opet Sinner lomi Đokovića i dolazi do prednosti koja se ipak nije pokazala krucijalnom do kraja te dionice. Prvi slabiji gem u meču Sinner je odigrao kod 5-4 kada je servirao za 2-0 u setovima. Đoković je došao do breaka i 5-5, ali je odmah nakon toga talijanski igrač opet nasrnuo, oduzeo servis Đokoviću i poveo 6-5. Iz drugog pokušaja, uz dosta mučenja, Sinner je ipak odservirao za 2-0 u setovima.

Dva sata trajala je borba u prva dva seta, a u trećoj dionici ništa se posebno nije promijenilo. Sinner je i dalje djelovao za nijansu bolji, ali je prvi do break šanse došao Đoković i ostala je ona neiskorištena kod 2-1. Potom je Sinner propustio dvije kod 2-2, a kod 5-4 je Đoković na servis suparnika imao čak tri set-lopte.

Sve je Sinner spasio i izborio tie-break u kojem je odmah pobjegao na 3-0, potom i na 6-2 čime je slomio Đokovića. Srbin time ostaje na 24 Grand Slam naslova u karijeri, kao i tri u Roland Garrosu gdje je pobjeđivao 2016., 2021. i 2023. godine.

Sinner će protiv Alcaraza tražiti put do četvrtog Grand Slam trofeja u karijeri. Najbolji je bio 2024. na Australian Openu i US Openu te ove godine u Melbourneu.

U karijeri su Sinner i Alcaraz igrali 11 puta i Španjolac vodi 7-4. Ove godine su igrali jednom, nedavno u finalu Rima kada je Alcaraz slavio 7-6(5), 6-1.

Sinner je po prvi puta u karijeri izborio finale Roland Garrosa, a u nedjeljnom finalu Alcaraz će loviti peti Grand Slam trofej u karijeri. Dosad je dva puta bio najbolji u Wimbledonu i po jednom u Roland Garrosu i na US Openu.