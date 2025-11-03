Sinner preuzeo vrh ATP ljestvice, Čilić i dalje jedini Hrvat u Top 100

Podijeli :

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Hrvatski tenisač Marin Čilić pao je četiri mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 79. poziciju.

Pad su zabilježili i Borna Ćorić i Dino Prižmić. Ćorić je pao sa 111. na 112. poziciju, dok je Prižmić nazadovao tri mjesta, spustio se sa 118. na 121. poziciju. Luka Mikrut je zadržao prošlotjednu 160. poziciju.

Na vrhu ljestvice došlo je do preokreta. Talijan Jannik Sinner koji je u nedjelju osvojio Masters turnir u Parizu popeo se na vrh ljestvice, dok se Španjolac Carlos Alcaraz spustio s prvog na drugo mjesto. Nijemac Alexander Zverev je ostao na trećem mjestu.