Sinner prejak za Čilića na startu u Pekingu

AP Photo/Vera Nieuwenhuis via Guliver

Jannik Sinner, drugi tenisač svijeta, lako je izašao na kraj s Marinom Čilićem na startu turnira u Pekingu.

Vlasnik četiri Grand Slam naslova pobijedio je našeg najboljeg tenisača 6:2, 6:2 u glavnom gradu Kine.

Oba seta izgledala su vrlo slično jedan drugome. U prvom je rezultat bio izjednačen na 2:2. Zatim je Talijan izjednačio četiri gema i prvi dio igre dobio 6:2.

U nastavku je otpor Čilića, prvaka US Opena iz 2014. godine, bio još kraći. Kod 1:1 Sinner je osvojio četiri uzastopna gema i poveo 5:1. Sve je već tada bilo riješeno.

Sljedeći suparnik Sineru bit će Francuz Atmane, a meč pratite na Sport Klubu.