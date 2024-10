Sinner o doping aferi: Bilo je puno noći bez sna

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Strah od kazne koja mu može uništiti karijeru, sram zbog kritika nekih kolega jer se provukao kroz situaciju u kojoj su mnogi stradali, neizvjesnost zbog raznih scenarija u trenutku kada na terenu sve ide svojim tijekom - stvarno nije lako Janniku Sinneru.

“Nisam spavao mnogo noći“, priznao je najbolji tenisač svijeta nakon što je u Pekingu, gdje brani naslov, stigao do polufinala. “Ovo je vrlo delikatna situacija, uopće mi se ne sviđa. Samo želim ponoviti da nisam učinio ništa loše.”

Nije očekivao žalbu WADA-e:

“Jako sam razočaran što sam opet u istoj situaciji. Neće biti lakše. Jedino što pokušavam učiniti je ostati koncentriran na terenu, biti spreman učiniti sve što trebam za svaku utakmicu. Ovo je teško i mojem timu, nisam sam u svemu ovome. Okružen sam bliskim ljudima koji znaju kroz što prolazim i dobro me poznaju.

Svaka čast Sinneru, on se fantastično nosi sa situacijom. Otkako je afera eksplodirala, nekoliko dana prije početka US Opena, nije izgubio niti jedan meč. Prođe li nekažnjeno – a WADA traži suspenziju od jedne do dvije godine – postat će psihički još snažniji.

Protiv Čeha Lehečke je dokazao koliko je pribran iako prolazi kroz najteže trenutke, puno teže nego kad se sve otkrilo. Tada se činilo da se spasio, ali sada je kazna prijeteća.

“Dobro sam krenuo u meč, s puno samopouzdanja. Nakon toga sam brzo iskoristio neke šanse“, upisao je pobjedu sa 6:2, 7:6 (8:6).

“U drugom setu je bilo teže. Imao je dvije set lopte u tie-breaku kod 6:4, ali nisam izgubio prisebnost. Sretan sam što sam pobijedio u dva seta i sačuvao snagu za polufinale”, zaključuje Sinner.