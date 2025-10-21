Sinner nahvalio Modrića: ‘On je poput Alcaraza’

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella foto via Guliver

Luka Modrić briljira ove sezone u Milanu i smatra se jednim od ključnih faktora uspjeha svoje momčadi. Njegove partije izazivaju divljenje ne samo u nogometnim krugovima, već i među sportašima iz drugih disciplina.

Jedan od onih koji je izrazio divljenje prema Modriću je i talijanski tenisač Jannik Sinner, koji i sam zna što znači biti u svjetskom vrhu i osvajati velike trofeje. U razgovoru za Sky Sport 24, na pitanje koji bi se tenisač mogao usporediti s Modrićem, Sinner je odgovorio:

“O moj Bože, ovo je teško pitanje!”, rekao je, a zatim dodao:

“Pa, definitivno jedan od najboljih na svijetu jer on vidi poteze koje mnogi drugi igrači ne vide. Po mojem mišljenju, vrlo je nepredvidljiv. Kad je na terenu, može napraviti nevjerojatne poteze.”

Sinner je zatim zaključio:

“Možda je pomalo poput Carlosa Alcaraza u tom pogledu, jer ima sjajnu mentalnu snagu, govorio sam da je mentalno nevjerojatan, uvijek naporno radi: pa ću reći njega, ali ovo je odgovor s kojim se neće puno ljudi složiti.”