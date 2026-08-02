Samo na SK2: Čilić započinje američku turneju: ‘Uvjeti su teški, ali meni je lakše zbog iskustva’

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Hrvatski tenisač Marin Čilić vraća se na veliku scenu na ATP Masters 1000 turniru u Montrealu (National Bank Open). U sklopu prvog kola očekuje ga dvoboj protiv japanskog tenisača Shoa Shimabukura.

Meč je na rasporedu u nedjelju u večernjem terminu od 00:00 sati po hrvatskom vremenu (18:00 po lokalnom vremenu u Montrealu) na tvrdoj podlozi kompleksa Stade Iga, a ekskluzivno ga možete pratiti na programu Sport Klub 2.

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“Sigurno da mi znači iskustvo igranja na ovom turniru. Igrao sam ovdje više puta i lakše mi se prilagoditi na uvjete, ali kada mečevi krenu, sve to ostaje po strani. Uvijek me veseli američki dio sezone, a posebno US Open, na kojem sam imao dobre rezultate i van osvajanja naslova 2014. godine”, rekao je Čilić u najavi za Sport Klub pa se osvrnuo na uvjete za igru u Montrealu:

“Može biti teško zbog vrućine, vlage i brzih terena. Pozitivan sam, dobro se osjećam i nadam se da ću odigrati na najvišoj razinu.”

Teniskom ekshibicijom parova Ivana Dodiga, Novaka Đokovića, Marina Čilića i Mate Pavića nedavno je otvoren Dodig teniski centar kojega je u Međugorju izgradila obitelj aktualnog hrvatskog teniskog izbornika.

“Čestitam Ivanu koji se vratio u rodno mjesto i otvorio centar koji će, nadam se, stvarati nove prvake!”, rekao je hrvatski tenisač.