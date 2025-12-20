Sabalenka: Bez dileme, Đoković je najveći igrač u povijesti tenisa

Aryna Sabalenka, najbolja tenisačica svijeta, ubraja se među dobre prijatelje Novaka Đokovića, ali i među njegove navijače.
Bjeloruskinja nikada ne propušta priliku istaknuti što misli o kolegi iz Srbije.
“Bez dileme, Đoković je najveći igrač u povijesti tenisa”, rekla je Sabalenka u intervjuu za TNT Sport na TikToku.
“Tko je najbolja tenisačica protiv koje ste ikada igrali?”, glasilo je sljedeće pitanje.
“Jednom sam igrala protiv Serene Williams. Dakle Serena, a vjerojatno i Iga Świątek.”
Tko je bila njena najbolja partnerica u parovima?
“Elise Mertens.”
Najvažniji naslov u karijeri?
“Bože, Australian Open ili US Open. Ne mogu izabrati jedan – nasmijala se Sabalenka. U Melbourneu i New Yorku slavila je po dva puta. Na preostala dva Grand Slam turnira nema naslove.”
Najbolji meč koji je ikad odigrala?
“Protiv Ige Świątek prošle godine u Madridu.”
Najdraži turnir?
“Rim.”
S kojom bi slavnom osobom najviše voljela grati u paru?
“Ne postoji takva.”
