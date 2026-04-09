Rune spreman za povratak na teren, evo na kojem ga turniru pratimo!

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni VIA gULIVER

Najbolji danski tenisač Holger Rune vratit će se na teren u svibnju, na ATP 500 turniru Hamburg Open na zemljanoj podlozi, sedam mjeseci nakon što je podvrgnut operativnom zahvatu na Ahilovoj tetivi, objavili su u četvrtak organizatori turnira.

Rune je zadobio rupturu Ahilove tetive u polufinalnom meču prošlogodišnjeg turnira u Stockholmu, u trenutku kad je imao set prednosti protiv Francuza Uga Humberta.

POVEZANO VIDEO / Vacherot usprkos krvavim žuljevima izborio polufinale, strašni uvjeti ‘koštali’ i Runea Rune potvrdio najgora predviđanja, čeka ga duga pauza

“Težak rad započinje u Hamburgu. Ne mogu dočekati povratak na Bitpanda Hamburg ⁠Open i da konačno osjetim tu atmosferu nakon tako duge stanke”, izjavio je ​22-godišnji Danac u službenom priopćenju.

Hamburg Open će započeti 16. svibnja, a glavna zvijezda turnira trebao bi biti najbolji domaći tenisač Alexander Zverev, objavili su organizatori.

Prošlogodišnji naslov će braniti Talijan Flavio Cobolli.