Rune spreman za povratak na teren, evo na kojem ga turniru pratimo!

Najbolji danski tenisač Holger Rune vratit će se na teren u svibnju, na ATP 500 turniru Hamburg Open na zemljanoj podlozi, sedam mjeseci nakon što je podvrgnut operativnom zahvatu na Ahilovoj tetivi, objavili su u četvrtak organizatori turnira.
Rune je zadobio rupturu Ahilove tetive u polufinalnom meču prošlogodišnjeg turnira u Stockholmu, u trenutku kad je imao set prednosti protiv Francuza Uga Humberta.
“Težak rad započinje u Hamburgu. Ne mogu dočekati povratak na Bitpanda Hamburg Open i da konačno osjetim tu atmosferu nakon tako duge stanke”, izjavio je 22-godišnji Danac u službenom priopćenju.
Hamburg Open će započeti 16. svibnja, a glavna zvijezda turnira trebao bi biti najbolji domaći tenisač Alexander Zverev, objavili su organizatori.
Prošlogodišnji naslov će braniti Talijan Flavio Cobolli.
