Rune spreman za povratak na teren, evo na kojem ga turniru pratimo!

ATP 9. tra 2026
Najbolji danski tenisač Holger Rune vratit će se na teren u svibnju, na ATP 500 turniru Hamburg Open na zemljanoj podlozi, sedam mjeseci nakon što je podvrgnut operativnom zahvatu na Ahilovoj tetivi, objavili su u četvrtak organizatori turnira.

Rune je zadobio rupturu Ahilove tetive u polufinalnom meču prošlogodišnjeg turnira u Stockholmu, u trenutku kad je imao set prednosti protiv Francuza Uga Humberta.

“Težak rad započinje u Hamburgu. Ne mogu dočekati povratak na Bitpanda Hamburg ⁠Open i da konačno osjetim tu atmosferu nakon tako duge stanke”, izjavio je ​22-godišnji Danac u službenom priopćenju.

Hamburg Open će započeti 16. svibnja, a glavna zvijezda turnira trebao bi biti najbolji domaći tenisač Alexander Zverev, objavili su organizatori.

Prošlogodišnji naslov će braniti Talijan Flavio Cobolli.

