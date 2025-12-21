Rune: Pod svaku cijenu hoću razbiti dominaciju Alcaraza i Sinnera

Podijeli :

Mnogo ranije nego što se očekivalo nakon ozljede, Holger Rune se priprema za povratak na teren. Kada je u Stockholmu, prije otprilike dva mjeseca, pukla mu je Ahilova tetiva, a prognoze su bile da će pauza trajati oko pola godine, no Danac već planira trenutak kada će ponovno zakoračiti na teren.

Slike na kojima gotovo odmah nakon operacije izvodi razne vježbe već su izazvale iznenađenje. Rune ne skriva da ovu nesreću želi maksimalno iskoristiti.

„Kada se vratim na teren, želim biti mnogo spremniji nego što sam bio. Zato od prvog dana radim na jačanju gornjeg dijela tijela, mnogo više pazim na prehranu. Mlad sam, mislim da će sve ovisiti o mom načinu razmišljanja. To što sam pozitivan, pomoći će da ozljeda brže zaraste“, kaže 15. tenisač svijeta, koji je bio četvrti prije dvije godine, za „Sports Illustrated“.

Danac ima 22 godine, baš kao i Carlos Alcaraz, najbolji tenisač svijeta.

„Sada imam vremena da izgradim najbolju verziju sebe“, dodaje. „Kada sam bio klinac, sanjao sam da budem prvi na svijetu. Siguran sam da bih, da sam pitao samog sebe iz tog vremena, odgovorio da nisam zadovoljan onim što sam postigao. Zato ću učiniti sve što je do mene da pod svaku cijenu budem prvi na svijetu.“

To naravno znači da vjeruje da može ugroziti trenutni vodeći dvojac.

„Moj plan je da razbijem dominaciju Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Ono što moram napraviti je da izbjegnem zamku i ne mučim sebe tim planom. Najbolji savjet koji sam dobio je da ne žurim.“

Za svoju ozljedu krivi ATP:

„Ne vjerujem u slučajnosti. Stvari se dešavaju iz nekog razloga, a glavni razlog za povrede je najčešće umor. Igranje kompletnog kalendara zahtijeva previše napora. Ne govorim samo o svojoj povredi, već o problemima drugih“, kaže Rune.

Za razliku od mnogih tenisača koji vrijeme oporavka koriste da se odmore od tenisa, sa Runeom to nije slučaj.

„Gledao sam mečeve iz Pariza i Torina, a gledat ću i sa Australian Opena. Ja sam ljubitelj tenisa i sve to me čini još gladnijim za uspjehom“, ističe Rune, koji još uvijek ne spominje kada bi mogao da se vrati na turnire, ali je veliki optimist.

„Oporavak ide brže od očekivanog. Prije nego što sam došao u Dohu, gdje mi je sada baza, hodao sam u specijalnoj cipeli, a sada hodam u normalnoj obući s malo podignutim petama.“