Rubljov pobjednik u Bastadu nakon pobjede nad Darderijem

Rus Andrej Rubljov pobjednik je ATP teniskog turnira serije 250 u švedskom Bastadu nakon što je u finalu pobijedio Talijana Luciana Darderija sa 6-4, 6-3.

Bio je to okršaj prvog i drugog nositelja, a Rubljov je stigao do pobjede nakon 77 minuta igre.

“Osjećam se sjajno. Pobjeda ovdje po drugi put je poseban osjećaj. Sretan sam što sam uspio dobro odraditi ovaj tjedan i osvojiti naslov,” kazao je Rubljov koji je u Bastadu trijumfirao i 2023. godine.

Ovo je 18. turnirska pobjeda za 28-godišnjeg Rusa, prva nakon skoro 17 mjeseci i slavlja u Dohi prošle godine, dok četiri godine stariji Talijan ostaje s pet titula.

“Bilo je hladno, oblačno i loptica je bila teška. Teren je jako mokar, pa su uvjeti bili izrazito drugačiji nego jučer kada je bilo vjetrovito i sunčano. Danas su bili teški uvjeti. Bilo je više razmjena, drugačiji tenis. Na kraju smo oboje imali šanse, posebno u prvom setu. Samo sam ja imao malo više sreće u važnim trenucima i uspio sam ih preokrenuti,” dodao je.