Prve iskrice između Murrayja i Đokovića: ‘On bi trebao trenirati’

Pojavile su se prve iskrice između Novaka Đokovića i njegovog trenera Andyja Murrayja - ali samo u šali.

U Dohi, za vikend utrke Formule 1 koju pratite na SK3 , Nole se slikao s brzinskim asovima, uživao u spektaklu, prije nego što je nastavio put Buenos Airesa, gdje sutra treba odigrati egzibicijski meč protiv Juana Martina del Potra.

“On bi trebao trenirati na terenu“, komentirao je Britanac na društvenim mrežama Novakovu fotografiju s Georgeom Russellom, vozačem Formule 1 iz Velike Britanije.

Đoković mu je odmah uzvratio istom mjerom:

“Ne brini treneru, brzo se vraćam.”

Naravno, dvoboj s Delpom neće biti dio priprema za 2025. jer je još prerano. Novak još nije odredio koji će mu biti prvi turnir u novoj sezoni, očekuje se da će to biti serija 250 u Brisbaneu u prvom tjednu siječnja, iako je u isto vrijeme slično natjecanje u Hong Kongu. U svakom slučaju, ako ne dođe do promjene planova, do toga je još mjesec dana, pa je prerano za ozbiljan rad.