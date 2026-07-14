Prošlogodišnji četvrtfinalist Droguet izbacio petog nositelja Blockxa

U posljednjem meču drugog dana natjecanja u glavnom turniru Plava Laguna Croatia Opena Francuz Titouan Droguet (ATP - 119.) napravio je iznenađenje svladavši petog nositelja Belgijca Alexandera Blockxa (ATP - 36.) sa 3-6, 6-2, 6-0.

Droguet je prije godinu dana u Umagu došao do prvog četvrtfinala na ATP Touru u karijeri, a tereni u Stella Marisu opet su se pokazali sretnima za 25-godišnjeg Francuza.

“Volim igrati ovdje, odgovaraju mi uvjeti. Večernji mečevi su mi najdraži. Nisam imao previše vremena za prilagodbu, ali odigrao sam vrlo dobar meč, posebno drugi i treći set”, rekao je Drouguet nakon svoje četvrte pobjede protiv igrača iz Top 50, kojom je pokvario Blockxov umaški debi.

Za plasman u svoje drugo četvrtfinale na Croatia Openu Droguet će morati pobijediti sunarodnjaka Lucu Van Asschea koji je još većim preokretom u ponedjeljak svladao Dušana Lajovića. Taj će dvoboj biti odigran u srijedu na kraju programa na Studenac Areni.

Admir Kalender i Nino Serdarušić su saznali da će im u srijedu suparnici u četvrtfinalu turnira parova biti drugi nositelji, Nijemac Constantin Frantzen i Nizozemac Robin Haase, koji su sa 7-5, 6-4 bili bolji od Indijca Siddhanta Banthije i Bugara Aleksandera Donskog.

ATP 250 Umag, pojedinačno – 1. kolo

Roman Andres Burruchaga (Arg) – Marco Cecchinato (Ita) 6-1, 6-4

Pablo Carreno-Busta (Špa) – MATEJ DODIG (HRV) 6-4, 6-2

Camilo Ugo Carabelli (Arg/7) – Marko ToPo (Njem) 6-7 (2), 7-6 (3), 6-3

Daniel Merida (Špa) – Žiga Šeško (Slo) 6-4, 6-1

Titouan Droguet (Fra) – Alexander Blockx (Bel/5) 3-6, 6-2, 6-0

Juan Carlos Prado Angelo (Bol) – Lucas Neumayer (Aut) 6-3, 7-6 (6)

Federico Agustin Gomez (Arg) Niels McDonald (Njem) 6-3, 7-6 (4)

Alex Molčan (Slk) – Valentin Royer (Fra) 6-4, 7-5