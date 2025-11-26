Prižmiću se otvara put do naslova: Brazilska zvijezda otkazala nastup na NextGen Finalsu

Podijeli :

(AP Photo/Jeff Chiu) via Guliver Image

Branitelj naslova iz 2024. godine Joao Fonseca otkazao je nastup na NextGen Finals turniru koji se trebao održati u Saudijskoj Arabiji.

Talentirani Brazilac lani je osvojio prestižni turnir mladih pobjedom protiv Learnera Tiena u finalu, a ove sezone ponovno je svojim nastupima osigurao mjesto među osam najboljih tenisača mlađih od 18 godina.

Razlog otkazivanja je ozljeda koju je zadobio koncem ove sezone u kojoj je osvojio ATP 500 turnir u Baselu, njegov prvi iz te kategorije.

Na završnom turniru u Saudijskoj Arabiji sudjelovat će i Dino Prižmić, najbolji mladi hrvatski tenisač. On neko vrijeme nije igrao zbog ozljede, ali još uvijek nije došla vijest o njegovom otkazivanju turnira pa se očekuje njegov nastup.

