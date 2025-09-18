Prižmić uvjerljiv na startu Chengdua, slijedi ogled s devetim tenisačem svijeta

Podijeli :

xxGoranxSebelicx CROPIX via Guliver

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP-121) plasirao se u četvrtak u drugo kolo teniskog ATP turnira u Chengduu nakon što je u prvom kolu sa 6-4, 6-3 pobijedio 70. tenisača svijeta Francuza Terencea Atmana.

U meču koji je trajao sat i 24 minute Prižmić je oduzeo Francuzu tri puta servis, jednom u prvom setu i dva puta u drugom. Prižmićev servis nije bio ugrožen ni u jednom trenutku.

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled, a Prižmića u drugom kolu čeka težak zadatak, prvi nositelj i deveti tenisač svijeta Talijan Lorenzo Musetti.

