Prižmić saznao protivnika u prvom kolu Roland Garrosa

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver Image

Dino Prižmić ove sezone igra svoj najbolji tjedan karijere te je upao u društvo 100 najboljih tenisača. Tako je osigurao glavni ždrijeb Roland Garrosa te nakon dugo vremena neće morati igrati kvalifikacije.

Tako će prvo kolo dočekati svjež nakon sjajnih nastupa u Madridu i Rimu, a protivnik u prvom kolu bit će mu kvalifikant. To je znao još u četvrtak, ali nije znao koji igrač od tih kvalifikanata će to biti.

U petak su zato kvalifikacije zaključene pa su svi igrači ubačeni u glavni ždrijeb gdje su saznali svoje protivnike. “Sretnik” koji je dobio Dinu Prižmića za protivnika bit će Amerikanac Michael Zheng. 22-godišnji tenisač na putu do glavnog ždrijeba porazio je Antoinea Ghibauda, Stefana Travagliju te Jespera de Jonga.

Zanimljivo je da je s tom trojicom igrača u posljednjih godinu dana igrao i Splićanin Mili Poljičak. Razlog te zanimljivosti je što je Poljičak 2022. godine u finalu juniorskog Wimbledona svladao Zhenga s dva puta po 7:6.

Zheng i Prižmić nikad u svojoj seniorskoj karijeri nisu igrali međusobno, a gledajući forme igrača, očekuje se da će Splićanin biti veliki favorit. Pobjednik tog meča ide na boljeg iz meča Joaa Fonsece i Luke Pavlovića.