Prižmić nakon turnira karijere u Rimu dohvatio novi najbolji renking, napredovao i Čilić

Alfredo Falcone/LaPresse via AP via Guliver Images

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je dva mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, a Dino Prižmić je ostvario ranking karijere.

Čilić se popeo sa 45. na 43. poziciju, a Prižmić je zahvaljujući dobrom nastupu na ATP turniru u Rimu gdje je stigao do osmine finala napredovao osam mjesta i sada zauzima 71. mjesto na ljestvici što mu je najbolji ranking u karijeri.

Splitski je tenisač na Mastersu u glavnom gradu Italije eliminirao Novaka Đokovića i Uga Humberta prije nego što ga je u osmini finala zaustavio Karen Hačanov.

Napredak su ostvarili i Borna Gojo i Luka Mikrut. Gojo se popeo sa 177. na 172. poziciju, a Mikrut sa 198. na 196. Matej Dodig je pao jedno mjesto, na 202. poziciju.

Prvi je i dalje Talijan Jannik Sinner koji je nakon osvajanja Masters turnira u Rimu povećao svoju prednost ispred Španjolca Carlosa Alcaraza. Treći je Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 18. svibnja:

1. (1) Jannik Sinner (Ita) 14.700

2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 11.960

3. (3) Alexander Zverev (Njem) 5705

4. (4) Novak Đoković (Srb) 4710

5. (5) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4060

6. (6) Ben Shelton (SAD) 4030

7. (9) Danil Medvedjev (Rus) 3760

8. (7) Taylor Fritz (SAD) 3720

9. (8) Alex de Minaur (Aus) 3665

10. (11) Aleksander Bublik (Kaz) 3230

…

45.(43) MARIN ČILIĆ (HRV) 1010

71.(79) DINO PRIŽŽMIĆ (HRV) 785

172.(177) BORNA GOJO (HRV) 348

196.(198) LUKA MIKRUT (HRV) 301

202.(201) MATEJ DODIG (HRV) 285