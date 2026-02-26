Prižmić izgubio ‘dobiven’ meč nakon tri sata borbe

Podijeli :

Foto: Mario Ćužić / Hrvatski teniski savez

Dino Prižmić, 20-godišnji hrvatski tenisač, poražen je u drugom kolu ATP 250 turnira u Santiago de Chileu, u izjednačenoj borbi bolji je bio Litavac Vilius Gaubas sa 5:7, 7:5, 6:3.

Čak tri sata i dvije minute trajao je meč dvojice tenisača koji su u Čileu nastupali u kvalifikacijama. U njima je Prižmić, 120. tenisač s ATP ljestvice, dobio oba meča, dok je 21-godišnji Gaubas kao sretni gubitnik prošao dalje, a sada je izborio i nastup u četvrtfinalu glavnog turnira.

Prižmić je prvi došao do breaka u meču te je poveo 4:2. Uslijedio je potom niz Gaubasa, 107. igrača na svijetu, koji se vratio iz zaostatka te je poveo 5:4. Došlo je tada vrijeme Prižmićeve dominacije i hrvatski tenisač je uzvratio s pet osvojenih gemova u nizu.

Dobio je Prižmić prvi set sa 7:5, a odmah je uhvatio i prednost u drugoj dionici jer je poveo 2:0. Imao je Prižmić prednost i 3:1, ali došlo je tada, u izjednačenom meču, vrijeme za povratak Litavca. Gaubas je izjednačio na 3:3 i bez breaka se potom igralo sve do 6:5 za litavskog igrača koji tada oduzima servis suparniku i dolazi do 1:1 u setovima.

Utjecao je gubitak drugog seta na 20-godišnjeg Hrvata i brzopotezno se Gaubas našao u lijepoj prednosti od 3:0 u trećem setu koju je održavao sve do kraja.