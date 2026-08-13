VIDEO / Prižmić imao Norrieja ‘na konopcima’, propustio ‘break’ prilike pa pao u trećem setu

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Dino Prižmić (ATP - 98.) je ostao bez plasmana u drugo kolo ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju i dvoboja protiv prvog nositelja Nijemca Alexandera Zvereva, nakon što ga je u prvom kolu pobijedio Britanac Cameron Norrie (ATP - 37.) sa 3-6, 6-1, 6-4.

Prvi Prižmićev meč nakon jednomjesečne stanke je počeo odlično za 21-godišnjeg Splićanina koji je s tri uzastopna gema došao do prednosti 4-1. Odlično je Dino servirao u prvom setu i ostavio je Norrieja bez prilike za ‘break’.

No, u drugom je ljevoruki Britanac dominirao. Izgubio je na servisu samo tri poena, iskoristio je dvije od tri prilike za ‘break’ pa je nakon nešto više od sat vremena rezultat u setovima izjednačen na 1-1.

Prižmić je prvi zaprijetio u odlučujućem setu, kad je došao do prilike za ‘break’ u četvrtom gemu. Norrie se spasio, ali je u šestom gemu upao u još veće probleme. Dino je imao 15-40, ali je Britanac s dva odlična servisa došao do izjednačenja. Prižmić je imao i prednost, ali ni tu nije uspio doći do ‘breaka’. Još je u zadnjem poenu tog gema nezgodno prizemljio na stražnji dio tijela.

To se osjetilo u sljedećem gemu u kojem je Norrie došao do odlučujućeg ‘breaka’ ostavivši Prižmića bez poena. Dino nije dobio priliku ponovno zaprijetiti Britancu koji mu je u dva servis-gema do kraja meča prepustio dva poena i došao do pobjede koja ga vodi na megdan Zverevu.

Hrvatska je u Cincinnatiju tako ostala na jednom predstavniku. Marin Čilić će na teren u petak, a suparnik će mu biti ovogodišnji umaški pobjednik Daniel Merida Aguilar, koji je u Montrealu došao do svog prvog četvrtfinala na Masters 1000 turnirima.

ATP 1000 Cincinnati – 1. kolo

Cameron Norrie (VBR) – DINO PRIŽMIĆ (HRV) 3-6, 6-1, 6-4

Martin Landaluce (Špa) – Jack Draper (VBR) 6-3, 7-5

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