Prižmić doznao kada i protiv koga igra u osmini finala u Umagu

Dino Prižmić će svoj meč osmine finala protiv Slovaka Alexa Molčana na 36. izdanju Plava Laguna Croatia Opena u Umagu odigrati u srijedu od 21 sat na stadionu "Goran Ivanišević", a prije njega će u akciji biti prvi nositelj Talijan Flavio Cobolli koji za suparnika ima Argentinca Romana Andresa Burruchagu.

Program na središnjem terenu će započeti u 16 sati, kad će četvrti nositelj Talijan Matteo Arnaldi igrati protiv argentinskog kvalifikanta Federica Agustina Gomeza.

S obzirom na to da je srijeda programom najbogatiji dan na ovogodišnjem Croatia Openu, ljubitelji tenisa će doći na svoje. Bit će odigrano svih osam mečeva osmine finala u pojedinačnoj konkurenciji te sva četiri četvrtfinala u konkurenciji parova.

Na Studenac Areni na rasporedu su dva argentinsko-španjolska obračuna: od 16 sati će igrati treći nositelj Tomas Martin Etcheverry i Daniel Merida, a potom će se sučeliti Marco Trungelliti i drugi nositelj Alejandro Davidovich Fokina. Program će zaključiti Francuz Luca Van Assche i pobjednik dvoboja Francuza Titouan Drogueta i petog nositelja Belgijca Alexander Blockxa.

Količina kvalitetnih mečeva je kumovala tome da dvojica prošlogodišnjih polufinalista, Sarajlija Damir Džumhur i Argentinac Camilo Ugo Carabelli. Džumhur će od 16 sati igrati protiv bolivijskog kvalifikanta Juana Carlosa Prada Angela, a potom će Carabelliju na megdan izaći Španjolac Pablo Carreno Busta.

Teren 2 je rezerviran za parove, a na njemu će drugi meč od 16 sati igrati Admir Kalender i Nino Serdarušić, ali će suparnika doznati kasnije večeras.