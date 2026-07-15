Prižmić došao nadomak četvrtfinala pa predao meč u Umagu

Dino Prižmić, 20-godišnji hrvatski tenisač, neće igrati u četvrtfinalu Plava Laguna Croatia Opena nakon što je predao meč drugog kola u trenutku kada je Slovak Alex Molčan vodio 3-6, 7-6(5), 4-0.

Nakon dva sata i 18 minuta borbe i u izgubljenoj situaciji trećeg seta hrvatski tenisač je predao meč.

U četvrtfinalu će Molčan igrati protiv Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine, 20. tenisača na svijetu. Davidovich Fokina je ove srijede sa 6-4, 7-5 nadjačao Argentinca Marca Trungellitija.

Prvi je do breaka u meču stigao Molčan, 101. tenisač na svijetu te je poveo 2-1. No, malo je to slovačkom igraču značilo jer je Prižmić uzvratio s četiri vezana gema čime je poveo 5-2 i time prokrčio put prema vodstvu 1-0 u setovima.

U drugom setu je Prižmić kod 2-2 napravio break te je došao do 5-4 i servisa za pobjedu. Molčan se uspio spasiti u zadnji trenutak. Vratio je break i izborio je tie-break u kojem je bio za nijansu bolji te je dobio taj dio igre sa 7-5 čime je izjednačio na 1-1 u setovima.

Potpuno je tada Prižmić pao. Izgubio je četiri uvodna gema u trećem setu te je u tom trenutku predao meč.

U drugom kolu Umag su morali napustiti prvi i treći nositelj, Talijan Flavio Cobolli te Argentinac Tomas Etcheverry. Cobollija je pobijedio argentinski igrač Roman Burruchaga sa 6-2, 6-4, dok je španjolski igrač Daniel Merida sa 7-5, 6-4 bio bolji od Etcheverryja.