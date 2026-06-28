Pratite na SK: Raducanu unatoč ozljedi igra protiv Ružić, odmah nakon Čilić na Medvjedeva

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AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Britanska tenisačica Emma Raducanu izjavila je da će igrati u Wimbledonu, gdje ju u ponedjeljak u prvom kolu čeka okršaj s hrvatskom reprezentativkom Antonijom Ružić.

Bivša pobjednica US Opena odluku o nastupu je donijela nakon kratkog treninga održanog u nedjelju, priopćila je britanska medijska kuća BBC.

Pred 23-godišnjom Britankom, koja se bori s ozljedom noge, je utrka s vremenom. Dvoboj Raducanu i Ružić na rasporedu je kao prvi na terenu 1, a planirani početak je u 14.00 sati po srednjoeuropskom vremenu, odnosno u 13.00 sati prema lokalnom vremenu.

“S mojom ekipom ću učiniti sve što se može, kad su u pitanju tretmani”, izjavila je Raducanu ne želeći procijeniti u postotcima izglede za nastup.

“Trenutačni plan je da ću igrati.”

Bojazan za njezino fizičko stanje pojavila se tijekom proteklog tjedna, kad je u srijedu viđena da nosi zaštinu “čizmu”, a u četvrtak i petak nije trenirala. U subotu je odradila lagani trening s povezom na desnoj potkoljenici. U nedjelju je skratila trening s Ruskinjom Anom Kalinskajom.

U nedjelju je na konferenciji za medije izjavila da se s tim problemom nosi već mjesec dana.

“Moja ekipa i ja se trudimo to držati pod kontrolom koliko god je moguće, koristeći sve što nam je na raspolaganju. U Queen’s Clubu sam imala naporan program. Pet mečeva nakon što se nisam natjecala neko vrijeme, to je jednostavno bilo previše”, rekla je Raducanu koja je u Wimbledonu dvaput došla do osmine finala, 2021. i 2024.

Antonia Ružić će imati debi na travi All England Cluba, a bit će joj to četvrti uzastopni nastup u glavnom ždrijebu na Grand Slam turnirima na kojima je debitirala prošle godine na US Openu te prvu pobjedu ostvarila na ovogodišnjem Roland Garrosu.

Nakon Ružić i Raducanu će na teren 1 izaći i Marin Čilić čiji je suparnik u prvom kolu Rus Danjil Medvjedev.

U ponedjeljak će wimbledonski debi imati Dino Prižmić, koji za suparnika ima Australca Adama Waltona, a njihov je meč na rasporedu kao treći od podneva po srednjoeuropskom vremenu na terenu 10.

U utorak je na rasporedu dvoboj Donne Vekić i Amerikanke Ashlyn Krueger, dok još nema informacija o tome kad će na teren Petra Marčinko protiv Amerikanke Sofije Kenin.