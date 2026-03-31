Pratite na SK: Prižmić u reprizi iz Umaga svladao Gruzijca za drugo kolo Bukurešta

Foto: Hrvatski teniski savez

U prvom kolu ATP 250 turnira u Bukureštu Dino Prižmić igrao je protiv kvalifikanta Nikoloza Basilashvilija. Bila je to repriza iz ATP turnira u Umagu gdje je Splićanin slavio s 2-1 u setovima. U ovom susretu je ponovno slavio Splićanin, ovaj put sa 6:4, 6:2.

Prvi set bio je izjednačen u ogledu gruzijskog i hrvatskog tenisača pa nakon devet gemova nismo vidjeli nijedan break. Štoviše, vidjeli smo tek dvije break prilike koje nije realizirao Prižmić. Međutim, u 10. gemu je Splićanin došao do nove dvije break lopte, a drugu je realizirao za osvajanje prvog seta sa 6:4.

Iako je Basilashvili imao break u drugom setu, Prižmić je to preokrenuo te je sa 6:4, 6:2 izborio plasman u drugo kolo Bukurešta. Tamo će mladi Splićanin igrati protiv pobjednika meča između šestog nositelja Daniela Altmaiera i Španjolca Pedra Martineza.

