Pratite na SK: Prižmić izborio finalno kolo kvalifikacija za Masters u Rimu

Nakon sjajnog nastupa na ATP Masters 1000 turniru u Madridu gdje je iz kvalifikacija izborio treće kolo, Dino Prižmić se uputio u glavni grad Italije gdje je također morao svoj put započeti u kvalifikacijama. Tamo je u prvom kolu igrao protiv Luksemburžanina Chrisa Rodescha kojega je porazio s 2-0 u setovima.

Prvi set bio je izjednačen pa smo prvi i jedini break vidjeli kod 4:4. Tada je Splićanin Luksemburžaninu oduzeo servis te je nakon toga sigurno odservirao za 6:4 u prvom setu.

U drugom setu Prižmić je nešto ranije napravio break Rodeschu. Ovaj put mu je to pošlo za rukom u sedmom gemu, a kao i u prvom setu, nakon toga je sigurno priveo set kraju za pobjedu od 6:4, 6:3.

Ovom pobjedom plasirao se u finalno kolo kvalifikacija Rima gdje će igrati protiv pobjednika meča između Emilija Nave i domaćeg tenisača Federica Bondiolija.

