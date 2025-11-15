Pratite na SK: Poznati finalisti parova na završnom turniru u Torinu

Podijeli :

Britanski tenisači Joe Salisbury i Neal Skupski igrat će u nedjeljnom meču za trofej na ATP Finalu u Torinu protiv Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena, nakon što su u drugom subotnjem polufinalu svladali najbolji svjetski par u ovoj godini, sunarodnjake Juliana Casha i Lloyda Glasspoola sa 6-7 (3), 6-3, 10-8.

Finalni meč će biti drugi sraz ovih dvojaca na ovogodišnjem turniru u Torinu, jer su se susreli već u grupnoj fazi, kad su Salisbury i Skupski pobijedili sa 7-6 (7), 3-6, 10-7. Bila je to skupina “John McEnroe” u kojoj su treći bili Mate Pavić i Marcelo Arevalo.

Bit će to poseban meč za Joea Salisburyja koji ima niz od 14 pobjeda na ATP Finalu. Započeo ga je 2022. igrajući s Amerikancem Rajeevom Ramom, s kojim je te godine osvojio naslov bez poraza, a onda ga sljedeće godine obranio na isti način. Prošle godine se Salisbury nije kvalificirao za nastup na završnom turniru, da bi ove u kombinaciji s Nealom Skupskim ponovno prošao skupinu s maksimalnim učinkom i došao do svog četvrtog meča za naslov pobjednika ATP Finala.

Skupskom će ovo biti premijera u meču za trofej na ATP Finalu.

Salisbury i Skupski još uvijek čekaju na prvi naslov otkako su ove sezone postali stalni partneri, a poraženi su u svih pet finala koja su odigrali, uključujući dva na Grand Slam turnirima (US Open, Roland Garros).

Harri Heliovaara i Henry Patten su prvi put došli do završnog meča na ATP Finalu. Ovo im je 11. put da igraju za trofej na ATP Touru, a sedam puta su u finalima izlazili kao pobjednici.

Nedjeljni finalni meč parova u Torinu će započeti u 15 sati.

