Pratite na SK: Pavić i Arevalo preko Mektića i Venusa do polufinala Madrida

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver Images

Najbolji svjetski teniski par, koji čine Mate Pavić i Marcelo Arevalo, plasirao se u polufinale ATP Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Madridu, pobijedivši u četvrtfinalu Nikolu Mektića i Michaela Venusa sa 6-7 (5), 6-4, 10-5.

Bio je to drugi međusobni dvoboj ovih parova i ponovno su prvi nositelji došli do pobjede nakon što su izgubili prvi set, baš kao što su to učinili i u polufinalu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju na kojem su potom došli do naslova.

Mektić i Venus su prvi set osvojili u ‘tie-breaku’, nakon što su tijekom prve dionice meča ispustili prednost ‘breaka’. Pavić i Arevalo su preokret započeli ‘breakom’ za 4-3 u drugom setu, a dovršili ga u odlučujućem ‘tie-breaku’, osvojivši od 6-5 četiri poena zaredom.

Za plasman u finale Pavić i Arevalo će igrati protiv boljih iz dvoboja američko-argentinskog dvoboja u kojem će s jedne strane mreže biti Christian Harrison i Evan King, a s druge strane Maximo Gonzalez i Andres Molteni.

Hrvatsko-salvadorski par je u ovoj godini na Masters 1000 turnirima dolazio najmanje do polufinala (Monte Carlo), a kad bi Pavić i Arevalo ušli u finale, onda su i osvajali pobjedničke trofeje (Indian Wells, Miami).

Nakon Madrida će zaigrati i u Rimu, gdje su prošle godine bili finalisti, a onda će pokušati obraniti naslov osvojen prošle godine u Roland Garrosu, gdje je Mate Pavić popunio svoju Grand Slam kolekciju.

