Pratite na SK: Mektić i Krajicek stigli do prvog zajedničkog finala!

ATP 22. velj 20268:59 0 komentara
xMarcoxCanonierox via Guliver

Hrvatski tenisač Nikola Mektić stigao je do prvog finala s partnerom Austinom Krajicekom.

Mektić i Krajicek na ATP turniru u Delray Beachu izgubili su set u prvom kolu, ali nastavili sa sigurnom igrom.

U polufinalu su sa 6-4, 7-6 svladali Dracla i Maginleya te će Mektić u SAD-u imati priliku osvojiti 33. naslov na ATP razini.

Protivnici će od 19 sati biti Kittay i Seggerman, a finale pratite na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - ATP