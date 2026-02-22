Pratite na SK: Mektić i Krajicek stigli do prvog zajedničkog finala!

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

Hrvatski tenisač Nikola Mektić stigao je do prvog finala s partnerom Austinom Krajicekom.

Mektić i Krajicek na ATP turniru u Delray Beachu izgubili su set u prvom kolu, ali nastavili sa sigurnom igrom.

U polufinalu su sa 6-4, 7-6 svladali Dracla i Maginleya te će Mektić u SAD-u imati priliku osvojiti 33. naslov na ATP razini.

Protivnici će od 19 sati biti Kittay i Seggerman, a finale pratite na Sport Klubu.