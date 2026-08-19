Pratite na SK: Mektić i Krajicek ispali u drugom kolu Cincinnatija, Hrvatska ostala samo na jednoj uzdanici

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Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek poraženi su u osmini finala ATP Masters 1000 turnira kojem je domaćin Cincinnati.

Bolji su od njih bili drugi nositelji turnira, Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos sa 6-3, 5-7, 10-4. U prvom setu jedan je break, kod 2-1, bio dovoljan 40-godišnjem Španjolcu i godinu dana starijem Argentincu za vodstvo u setovima.

U drugoj dionici svaki je par čuvao svoje servis gemove do 6-5 za Mektića i Krajiceka kada je hrvatsko-američka kombinacija napravila break i osigurala osvajanje drugog seta. No, tie-break odlučujućeg trećeg seta Granollers i Zeballos su otvorili s 4-0 pa potom i 7-1 čime su osigurali četvrtfinale.

Na turniru nastupa i drugi hrvatski tenisač Mate Pavić koji će s Marcelom Arevalom iz Salvadora u osmini finala igrati protiv francuskih igrača Arribagea i Olivettija. Pavić i Arevalo su treći nositelji u Cincinnatiju.

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