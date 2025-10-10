Pratite na SK: Medvedev bez drame svladao De Minaura za polufinale Šangaja!

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Ruski tenisač Danil Medvedev plasirao se u polufinale Mastersa u ATP Mastersa Šangaju nakon što je u dva seta pobijedio sedmog igrača svijeta Australca Alexa de Minaura 6-4, 6-4.

Meč je trajao sat i 53 minute, a Medvedev, 18. na ATP ljestvici, dva puta je oduzeo Australcu servis, a svoj je početni udarac sačuvao netaknutim.

Medvjedev će u polufinalu igrati protiv 54. igrača svijeta Arthura Rinderknecha iz Francuske, koji je u četvrtfinalu pobijedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. U drugom polufinalu sastat će se srbijanski tenisač Novak Đoković i 204. na svjetskoj ljestvici Valentin Vacherot iz Monaka.

