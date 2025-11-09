Pratite na SK: Granollers i Zeballos pobjedom otvorili završni turnir u Torinu

Podijeli :

xMarcoxCanonierox

U prvom susretu na ovogodišnjem ATP Finalu tenisača u Torinu Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos svladali su branitelje naslova Nijemce Kevina Krawietza i Tima Putza sa 6:4, 4:6, 10:6 u 1. kolu skupine "Peter Fleming".

Kasnije u nedjelju svooj dvoboj u ovoj skupini odigrat će još Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool protiv Talijana Simonea Bolellija i Andree Vavassorija.

U skupini “John McEnroe” u ponedjeljak će jedini hrvatski predstavnik ove godine u Torinu Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom igrati protiv Britanaca Joea Salisburyja i Neala Skupskog, a u toj skupini su još Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten te Amerikanci Christian Harrison i Evan King.

Natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji otvorit će prvi igrač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz i Australac Alex de Minaur, a u skupini “Jimmy Connors” još su Nijemac Alexander Zverev i Amerikanac Ben Shelton. U skupini “Bjorn Borg” su Talijani Jannik Sinner i Lorenzo Musetti, Amerikanac Taylor Fritz i Kanađanin Felix Auger-Aliassime.

