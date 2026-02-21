Pratite na SK: Dino Prižmić došao na korak od glavnog ždrijeba Santiaga

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez

U subotu popodne krenule su kvalifikacije za ATP 250 turnir u čileanskom glavnom gradu Santiagu. Tamo Hrvatska ima jednog predstavnika, a to je Dino Prižmić. Splićanin se nakon poraza u Rio de Janeiru uputio na zapad Južne Amerike te je tamo u prvom kolu kvalifikacija igrao protiv Gustava Heidea. Brazilca je Splićanin porazio s 2-0 u setovima (6:2, 7:5).

Nije dobro krenulo za Prižmića koji je izgubio svoj početni udarac u prvom gemu meča. Međutim, do kraja seta je Heideu prepustio tek jedan gem i sa 6:2 je došao na korak od finalnog kola kvalifikacija u Santiagu.

U drugom setu ogled je bio znatno izjednačeniji, a Heide je čak imao i break loptu kod rezultata 4:4. Ipak, Splićanin se spasio te je poveo s 5:4. Heide je uspio tek poravnati na 5:5 da bi potom Prižmić s dva gema u nizu došao do pobjede od 6:2, 7:5.

Plasirao se tako u finalno kolo kvalifikacija gdje ga čeka Bolivijac Hugo Dellien, 158. tenisač svijeta.

ATP 250 turnir u Santiagu možete gledati ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.

