Pratite na SK: Čilić saznao protivnika na ATP 500 turniru u Dallasu

Podijeli :

xEibnerxPressefotox/xBenjaminxSOELZERx EP_BSO via Guliver Image

Marin Čilić preskočio je okupljanje hrvatske Davis Cup reprezentacije zbog umora te je odletio u Sjevernu Ameriku na ATP 500 turnir. Njega idućeg tjedna očekuje ATP 500 turnir u Dallasu, a tamo je Međugorac saznao svog protivnika.

U prvom kolu jakog dvoranskog turnira u Teksasu Čilić će igrati protiv američke senzacije vijetnamskih korijena. Riječ je o 20-ogodišnjem Learneru Tienu koji je krajem 2025. godine osvojio NextGen Finals na kojem je nastupao i Dino Prižmić, a onda je početkom 2026. oduševio na Australian Openu. Mladi ljevoruki Amerikanac izborio je četvrtfinale gdje ga je s 3-1 u setovima porazio Nijemac Alexander Zverev.

Mladi Amerikanac deklasirao Medvedeva, i Alcaraz saznao sljedećeg protivnika VIDEO / Mladi Amerikanac vijetnamskih korijena osvojio titulu na NextGen Finalsu

Zanimljivo je da su Čilić i Tien već jednom odmjerili snage. Bilo je to početkom ove godine na takozvanom Kooyong Classicu, egzibiciji koja se redovito održava prije Australian Opena. Tamo je sa 7:5, 4:6, 10:7 bolji bio Tien koji će u Dallasu biti i šesti nositelj. Prvi nositelj turnira bit će Taylor Fritz, a SAD će imati jakog aduta i u Benu Sheltonu, drugom nositelju. Naslov brani Denis Shapovalov, Kanađanin koji je ove sezone izgubio od Čilića u Melbourneu.

Kao i proteklih godina, turnir u Dallasu moći ćete pratiti na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.