Pratite na SK: Čilić na Sinnera odmah u prvom kolu Pekinga!

Naš tenisač saznao je prvog protivnika u Pekingu.

Drugi tenisač svijeta Jannik Sinner će se suočiti s Marinom Čilićem u prvom kolu China Opena, a to je Talijanu i prvi nastup nakon poraza u finalu US Opena od Carlosa Alcaraza.

Sinner i Čilić igrali su tek jednom međusoban susret, koji datira još iz četvrtfinala Davis Cupa 2021. u Torinu. Hrvatska je pobijedila 2:1, ali jedini bod za Italiju osvojio je Sinner, koji je pobijedio Čilića u tri seta rezultatom 3:6, 7:6, 6:3.

Čilić u Peking dolazi nakon turnira u Hangzhou gdje je ispao u prvom kolu od Amerikanca Basavareddyja (4:6, 6:4, 6:3).

