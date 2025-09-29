Pratite na SK: Alcaraz i Fritz borit će se za naslov u Tokiju

Najbolji tenisač svijeta Carlos Alcaraz i najbolji Amerikanac na ATP ljestvici Taylor Fritz (ATP - 5.) borit će se za naslov pobjednika ATP 500 turnira na tvrdoj podlozi u Tokiju, nakon što su u ponedjeljak u polufinalnim mečevima svladali svoje suparnike, Norvežanina Caspera Ruuda i Amerikanca Jensona Brookbyja.

Alcaraz je imao puno više posla protiv Ruuda (ATP – 12.) koji je odlično započeo dvoboj i ‘breakom’ u osmom gemu prvog seta osigurao osvajanje prve dionice meča. No, Španjolac je u drugom gemu drugog seta prvi put slomio servis Norvežanina i započeo preokret. Taj mu je ‘break’ bio dovoljan za osvajanje druge dionice, a u odlučujućem setu je do novog ‘breaka’ došao u petom gemu i pretvorio ga u pobjedu 3:6, 6:3, 6:4 vrijednu plasmana u deseto finale u ovoj godini, a ukupno 31. u karijeri.

Alcaraz je u 2025. osvojio sedam trofeja iz devet finalnih nastupa, a u Toikiju će pokušati doći do 24. naslova u karijeri.

Taylor Fritz je 2022. osvojio ovaj turnir. U utorak će igrati svoje 19. finale na ATP Touru i pokušati doći do 11. trofeja, a trećeg u ovoj godini u kojoj mu je učinak u finalima 2-0.

Alcaraz u međusobnim dvobojima vodi 3-1, s time da je Fritz slavio u posljednjem, odigranom na ovogodišnjem Laver Cupu u San Franciscu. Radi se o ekshibicijskom dvoboju, ali je Fritz bio vrlo uvjerljiv (6-3, 6-2). No, u mečevima na Touru Alcaraz ima 3-0 protiv 27-godišnjeg Amerikanca uz samo jedan izgubljen set, u polufinalu ovogodišnjeg Wimbledona.