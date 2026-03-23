Poznato lice u Miamiju: Modrić i Čilić u razgovoru prije meča sa Zverevom

Foto: Screenshot (X)

Marin Čilić ubrzo će na teren u Miamiju. Međugorac čeka završetak meča između branitelja naslova Jakuba Menšika i Francesa Tiafoea gdje se igra treći set.

Prije meča Čilić se nalazi u teniskom centru turnira u Miamiju gdje je navratio i Luka Modrić koji u Sjedinjenim Američkim Državama boravi zbog nadolazećih prijateljskih utakmica Hrvatske s Brazilom i Kolumbijom.

U obje utakmice Hrvatska će biti u Orlandu na Floridi pa ne čudi što je Modrić kao veliki ljubitelj tenisa došao u Miami podržati svog prijatelja Čilića.

Meč Čilića i Zvereva možete gledati na Sport Klubu 2.