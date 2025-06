Poznati su sudionici posebnog mix turnira na US Openu: Igra Đoković i najpoznatiji ljubavni par tenisa

Podijeli :

US Open je prije nekoliko mjeseci odlučio kako će se miješani parovi u 2025. godini igrati u terminu prije glavnog turnira. To je omogućilo brojnim zvijezdama da to iskoriste kao pripremu za turnir pa tako ove godine imamo nekoliko velikih imena među kojima su Novak Đoković, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz.

Na turniru će biti 16 parova, a svaki će po imenima biti bolji od prethodnog. Jannik Sinner igrat će s Emmom Navarro, Carlos Alcaraz igrat će s Emmom Raducanu dok će se Novak Đoković upariti sa svojom sunarodnjakinjom Olgom Danilović.

Od preostalih parova vrijedi izdvojiti ljubavni par popularno zvan Tsitsidosa, odnosno kombinacija Stefanosa Tsitsipasa i Paule Badose.

Svi parovi na turniru koji počinje 19. kolovoza, a završava dan kasnije.

Emma Navarro / Jannik Sinner

Zheng Qinwen / Jack Draper

Jessica Pegula / Tommy Paul

Jasmine Paolini / Lorenzo Musetti

Jelena Ribakina / Taylor Fritz

Mira Andrejeva / Danil Medvjedev

Madison Keys / Frances Tiafoe

Arina Sabaljenka / Grigor Dimitrov

Iga Swiatek / Casper Ruud

Paula Badosa / Stefanos Tsitsipas

Emma Raducanu / Carlos Alcaraz

Belinda Benčić / Alexander Zverev

Olga Danilović / Novak Đoković

Taylor Townsend / Ben Shelton

Sara Errani / Andrea Vavassori

Naomi Osaka / Nick Kyrgios