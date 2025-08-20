Poznati polufinalisti novog formata mixa na US Openu: Nema Alcaraza i Đokovića

Podijeli :

via Guliver

Branitelji naslova, prvi i treći nositelji te zamjenski par ostali su u igri za milijun dolara, koliko će zaraditi pobjednički duet na ovogodišnjem turniru mješovitih parova na US Openu u New Yorku, koji će biti odigran u samo dva dana.

U ždrijebu se našlo 16 parova, a većina od njih je bila sastavljena od tenisačica i tenisača koji se prvenstveno natječu u pojedinačnoj konkurenciji. Prema njihovom renkingu su postavljena i četiri nositelja, a taj su status opravdali prvo i treće postavljeni, američko-britanska kombinacija Pegula – Draper i poljsko-norveški par Šwiatek – Ruud.

Njima su se pridružili najuigraniji, Sara Errani i Andrea Vavassori, prošlogodišnji pobjednici US Opena, koji brane čast specijalista za parove.

Posljednji polufinalni par čine domaće uzdanice Danielle Collins i Christian Harrison, koji sve do danas nisu ni znali da će se natjecati. Priliku su dobili nakon što je oboljeli prvi tenisač svijeta Jannik Sinner morao odustati od nastupa u ovoj konkurenciji da bi se što bolje oporavio do početka pojedinačnog turnira na kojem će braniti naslov. Sinnerovim odustajanjem je bez prilike za nastup ostala i Čehinja Katerina Siniakova, koja mu je trebala biti partnerica.

Zanimljivo je svih 12 mečeva odigranih u utorak dovršeno u dva seta te da ni u jednom o pobjedi nije odlučivao produženi ‘tie-break’.

Polufinalni mečevi i dvoboj za milijun dolara bit će odigrani u srijedu pod svjetlima reflektora na Arthur Ashe stadionu.