Poznat je ždrijeb ATP Finala, evo koga predvode Sinner i Alcaraz!

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver Image

Branitelj naslova Jannik Sinner i prvi nositelj Carlos Alcaraz saznali su u četvrtak poslijepodne u Torinu skupine ždrijeba za Nitto ATP Finale.

Sinner predvodi skupinu Björn Borg, u kojoj će se natjecati i Alexander Zverev, Ben Shelton te Felix Auger-Aliassime ili Lorenzo Musetti. Ako Musetti ovaj tjedan osvoji naslov u Ateni, kvalificirat će se i biti osmi nositelj. U suprotnom, tu će poziciju zauzeti Auger-Aliassime.

Sinner je 2023. godine prvi put stigao do finala, a prošle sezone u Inalpi Areni odigrao je savršen turnir i osvojio trofej kao neporaženi prvak.

Alcaraz predvodi skupinu Jimmy Connors, u kojoj su još Novak Đoković, Taylor Fritz i Alex de Minaur.

Đoković još nije potvrdio sudjelovanje u Torinu, rekao je da će odlučiti poslije turnira u Ateni, na kojem u četvrtak igra četvrtfinale sa Nunom Borgesom.

Turnir je na programu od 9. do 16. studenog, dakle starta već u nedjelju.